Petição lançada na Suíça pede deportação de alegada amante de Putin

61 mil pessoas já assinaram uma petição online para deportar da Suíça Alina Kabaeva, apontada como amante do presidente russo, Vladimir Putin. A antiga ginasta, modelo e política russa estaria a viver escondida no país ao lado dos quatro filhos.Segundo uma petição, citada pelo jornal Daily Mail, Kabaeva é considerada "a esposa favorita de um ditador e crimonoso de guerra". A iniciativa surgiu através de cidadãos ucranianos, bielorussos e russos, depois da guerra iniciada por Putin na Ucrânia.Uma outra petição, disponível no Charge.org, pede a anulação dos títulos que a antiga atleta olímpica conquistou pela Rússia.

Putin tem dois filhos assumidos com Lyudmila Shkrebnev. No entanto, já negou ter uma relação com Kabaev, mãe de dois rapazes e duas gémeas que, supostamente, são frutos do envolvimento com o presidente russo.