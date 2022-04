Presidente turco propõe cimeira em Istambul entre Putin e Zelensky

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, propôs esta terça-feira a realização de uma cimeira em Istambul entre os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, na sequência de um contacto com o líder do Kremlin.

Segundo a presidência turca, Erdogan falou esta terça-feira por telefone com Putin, horas antes de o líder russo se encontrar em Moscovo com o secretário-geral da ONU, António Guterres.

Erdogan considerou que a prevalência do "impulso positivo" das negociações realizadas no final de março em Istambul entre delegações dos dois países beneficiaria as duas partes e abriria o caminho para uma paz que é de interesse de todos.