Principais bancos japoneses suspendem transações com russo Sberbank

Os principais bancos do Japão vão suspender as transações em dólares com o Sberbank, o maior banco russo, em coordenação com as novas sanções impostas pelos EUA pela invasão da Ucrânia pela Rússia, disseram este sábado meios de comunicação locais.

Os três grandes grupos bancários asiáticos do país, Mitsubishi Financial Group (MUFG), Sumitomo Mitsui Financial Group e Mizuho Financial Group, suspenderão as transações em dólares com o Sberbank através dos Estados Unidos.

Os Estados Unidos acrescentaram o Sberbank à lista de entidades sancionadas no final de fevereiro e a proibição de transações na sua moeda a partir deste sábado.

A medida afetará as operações das empresas japonesas que operam na Rússia, que terão de encontrar alternativas para as suas operações financeiras, referem os meios de comunicação locais.

A União Europeia (UE), por seu lado, não incluiu o Sberbank quando expulsou os principais bancos russos do sistema de mensagens financeiras Swift, que é utilizado para processar uma grande parte das transações energéticas do bloco.

O banco japonês Mitsubishi UFJ, parte do grupo MUFG, suspenderá também todas as transações com o Sberbank em moedas estrangeiras, além do dólar.

Até ao momento, os três grandes bancos japoneses suspenderam transações com outros bancos russos sancionados, tais como o Banco da Rússia e o VTB, sendo este último o segundo maior da Rússia.

O Japão tem vindo a aderir à ronda de sanções que outros países do G7 e a UE têm vindo a impor à Rússia desde que invadiu a Ucrânia, uma lista que já afeta 101 cidadãos russos e 130 entidades russas, incluindo as indústrias naval, aeroespacial e tecnológica.

Tóquio também apoiou a exclusão dos bancos russos do sistema Swift e o veto às exportações de semicondutores, maquinaria para a indústria petrolífera e outras tecnologias com potencial de guerra.