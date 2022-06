O Presidente russo Vladimir Putin aceitou o convite do G20 para participar numa cimeira na Indonésia, revelou o assessor presidencial Yury Ushakov aos meios de comunicação social esta a segunda-feira."Sim, confirmamos. A nossa participação vai acontecer", afirmou, citado pela TASS.A cimeira do G20 vai acontecer nos dias 15 e 16 de novembro, em Bali, na Indonésia, e pode reunir o líder russo com chefes de nações do Ocidente, como o presidente dos EUA, Joe Biden, pela primeira vez desde do início da guerra.