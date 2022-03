"Sanções aplicadas são tentativas de guerra", afirma Putin. Presidente russo diz que propostas estão em cima da mesa

O presidente russo, Vladimir Putin, voltou a sublinhar que a Ucrânia tem condições suficientes para produzir armas nucleares. Putin defendeu, no entanto, que o controlo das armas nucleares depende da Rússia.O presidente russo acusou ainda a Ucrânia de "colocar em risco o seu próprio governo" e defendeu que as sanções aplicadas são uma declaração de guerra.Putin defende que as propostas russas estão em cima da mesa. "Esperamos soluções", admitiu, acrescentando que os homens que estão na frente de combate aceitaram o desafio "de forma honrada". O oligarca russo desmentiu as informações veiculadas sobre alegados problemas com a operação das tropas no terreno.Recorde-se que a Rússia anunciou esta manhã um cessar-fogo temporário de algumas horas para permitir a retirada de civis. A medida foi entretanto suspensa depois da autarquia da cidade ucraniana ter acusado os russos de não cumprirem com o acordo.Em atualização