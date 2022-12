O Presidente russo Vladimir Putin convidou esta sexta-feira o líder chinês, Xi Jinping, a visitar a Rússia na próxima primavera, no que seria um importante sinal de apoio de Pequim a Moscovo em plena guerra na Ucrânia.



Os dois líderes conversaram esta sexta-feira por videoconferência, com Putin a audar calorosamente o Presidente chinês num discurso introdutório com mais de oito minutos.









