Putin diz estar pronto para facilitar exportações de cereais dos portos da Ucrânia

O presidente russo, Vladimir Putin, disse, esta segunda-feira, que a Rússia estava pronta para facilitar a exportação de cereais dos portos ucranianos. O Kremlin pondera fazer as trocas comerciais sem restrições e em coordenação com a Turquia.Para além da morte e devastação causadas pela invasão russa da Ucrânia, a guerra e a tentativa do Ocidente de isolar a Rússia como castigo fizeram com que o preço dos cereais, óleo, fertilizantes e energia, subisse bastante, prejudicando o crescimento económico global.A Organização das Nações Unidas, que dizem que uma crise alimentar global está já em curso, estão a tentar concretizar um acordo para desbloquear as exportações de cereais da Ucrânia. Segundo a Reuters, os líderes ocidentais continuam a culpar a Rússia por impedir a exportação de bens alimentares ucranianos muito importantes para o resto do mundo, através do bloqueio dos portos ucranianos."Durante a discussão da situação na Ucrânia, foi dado ênfase à garantia de uma navegação segura nos mares Negro e Azov e Putin notou a prontidão do lado russo em facilitar o trânsito marítimo de mercadorias em coordenação com parceiros turcos. Isto também se aplica à exportação de cereais a partir de portos ucranianos", revelou o Kremlin sobre uma conversa entre Putin e Erdogan.Putin acrescentou que se as sanções fossem levantadas, a Rússia poderia "exportar volumes significativos de fertilizantes e produtos agrícolas". Mas não ficou imediatamente claro de que portos marítimos ucranianos Putin estaria a falar.A Ucrânia está a tentar exportar os seus cereais através de estradas, rios e caminhos-de-ferro para ajudar a evitar uma crise alimentar global, mas não atingirá os seus alvos a menos que o bloqueio da Rússia acabe, disse um funcionário do Ministério da Agricultura da Ucrânia à Reuters, na semana passada.