Putin vangloria-se com aumento das receitas de gás e petróleo

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, vangloriou-se esta quinta-feira pelo aumento das receitas do petróleo e gás no orçamento do seu governo, apesar das sanções ocidentais decretadas devido à intervenção militar russa na Ucrânia.

"Apesar dos problemas que os nossos detratores e invejosos tentam criar-nos, o orçamento está a avançar a um ritmo adequado, as receitas do petróleo e do gás estão a crescer, e o mais satisfatório é que também as receitas não petrolíferas e de gás estão a aumentar", disse Putin numa reunião com o chefe do Serviço Fiscal Federal, Daniil Yegorov.

Tudo isto quando ainda não entrou em vigor o embargo parcial ao petróleo russo - com algumas exceções - na União Europeia (UE), o que afetará 90% do petróleo bruto que chega da Rússia a partir de janeiro de 2023.