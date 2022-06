Rádio russa hackeada passa hino ucraniano e música anti-guerra

A estação de rádio russa Kommersant FM foi invadida esta quarta-feira.De acordo com a CBS News, os 'piratas informáticos' apressaram-se a trocar o noticiário habitual pelo hino ucraniano e pela música “We Don´t Need War” da banda de rock russa Nogu Svelo.O repórter da BBC Monitoring, Francis Scarr, lançou o alerta no Twitter: “A estação de rádio russa Kommersant FM foi hackeada e está no momento a passar [músicas] ucranianas e anti-guerra”Segundo o jornal The Washington Post, o editor-chefe da estação, Alexei Vorobyov, já confirmou o ataque à agência de notícias russa Tass. A origem do ataque ainda está por apurar.A Kommersant FM é propriedade do multimilionário Alisher Usmanov. O oligarca foi sancionado recentemente pelos Estados Unidos e pela União Europeia por alegadas ligações ao regime de Putin. Usmanov contestou as sanções apresentadas.O incidente desta semana não é algo novo. Vários sites estatais e meios de comunicação russos têm vindo a sofrer ataques desde que começou a invasão da Ucrânia, em 24 de fevereiro.