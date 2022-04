"Rasto de destruição é imenso": Enviado especial da CMTV sobre situação em Borodyanka

A cidade ucraniana de Borodyanka foi esta terça-feira fortemente atacada. Alfredo Leite, o enviado especial da CMTV à Ucrânia, testemunhou o "rasto de destruição imenso".Borodyanka, com 13 mil habitantes, encontra-se agora completamente destruída."Eu diria que esta guerra nos surpreende sempre pela negativa" conta o jornalista, acrescentando que cerca de 200 pessoas foram soterradas vivas durante a invasão russa em Borodyanka.Em comparação a Kiev ou Mariupol, esta cidade foi de facto "a mais fustigada" pelos ataques russos.O ataque em Borodyanka foi de tal forma violento que "um conjunto de prédios foi cortado por artilharia russa" provocando o desmembramento total dos mesmos.Assim que as autoridades se deslocarem ao local, "é possível que se venham a descobrir muitos cadáveres nestes escombros", afirma Alfredo Leite.Sobre Kiev, esta terça-feira não se ouviram sirenes o que pode indicar que as tropas ucranianas conseguiram tomar o controlo da situação."Não há alertas de ataques aéreos, hoje é um dia tranquilo, pelo menos a nível de bombardeamentos", acrescenta.