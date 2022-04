Refinaria na cidade ucraniana de Odessa foi atacada com mísseis russos

Uma refinaria na cidade ucraniana de Odessa, no sul do país, foi atacada por mísseis russos na manhã de domingo, mas não há relato de vítimas, de acordo com os militares ucranianos.

O ataque de mísseis na manhã de hoje numa refinaria em Odessa não causou vítimas, até ao momento, segundo o coronel Vladislav Nazarov, do Comando de Operações Sul do Exército da Ucrânia.

Num vídeo transmitido pelo canal oficial da Câmara Municipal de Odessa na rede social Telegram, Nazarov indicou que o ataque ocorreu contra uma "infraestrutura crítica" da cidade.