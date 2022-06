Reino Unido sanciona chefe da Igreja Ortodoxa Russa

O Reino Unido sancionou esta quinta-feira o Patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa Russa, como parte de uma nova ronda de medidas em resposta à invasão da Ucrânia.

O líder religioso de 75 anos, que a União Europeia recentemente renunciou inscrever na sua lista negra, "está a ser sancionado pelo seu apoio à guerra de Putin", disse o Ministério das Relações Exteriores britânico em comunicado.

Essas medidas, que incluem a proibição de entrar no território britânico e o congelamento de bens no Reino Unido, também visam Maria Lvova-Belova, mediadora dos direitos da criança no Kremlin, devido à "adoção forçada e transferência de crianças ucranianas".