Roman Abramovich coloca Chelsea à venda. Receitas vão ser doadas às vítimas da guerra na Ucrânia

O atual presidente do Chelsea, Roman Abramovich, disse esta quarta-feira que vai vender o clube mas garantiu que a venda não será acelerada.O bilionário russo disse ainda que vai ser criada uma fundação de caridade para distribuir as receitas líquidas da venda do clube por vítimas da guerra na Ucrânia."Sempre tomei decisões com o melhor interesse do clube no coração. Na situação atual, tomei, portanto, a decisão de vender o clube, pois acredito que isso é do melhor interesse do clube, dos adeptos e dos empregados, bem como dos patrocinadores e parceiros do clube", disse Roman Abramovich, citado pela agência Reuters.Em atualização