A Rússia admitiu esta sexta-feira que as suas forças foram pela primeira vez forçadas a recuar no setor de Bakhmut, fruto do que parece ser a primeira grande ação ofensiva das tropas ucranianas em vários meses.









Segundo um porta-voz do Ministério da Defesa russo, as forças de Kiev lançaram um ataque “com mais de mil homens e 40 tanques” a norte de Bakhmut, forçando algumas unidades russas a recuaram para “posições defensivas mais vantajosas” a noroeste da cidade.

No entanto, o chefe do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, que tem feito duras críticas à atuação das forças regulares russas, garante que não se tratou de uma retirada tática, mas antes de uma “debandada total” das tropas de Moscovo. Recorde-se que foi Prigozhin quem anunciou primeiro, na quinta-feira, o avanço ucraniano em Bakhmut, garantindo que se tratava do início da esperada contraofensiva das forças de Kiev.





A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, confirmou esta sexta-feira que as suas forças avançaram cerca de dois quilómetros na região de Bakhmut nos últimos dias, mas negou que seja o início do esperado contra-ataque. Também o Presidente Volodymyr Zelensky tinha garantido na véspera que as forças de Kiev “ainda não estão preparadas” para a contraofensiva.