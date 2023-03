O comandante dos mercenários russos do Grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, admitiu este domingo que as suas forças estão a enfrentar grandes dificuldades na cidade de Bakhmut e avisou Moscovo de que poderão ser forçadas a retirar devido às pesadas baixas sofridas e à falta de munições.



"Se o Grupo Wagner for forçado a recuar, toda a frente poderá ruir.









Ver comentários