Rússia anuncia tomada de nove localidades no leste da Ucrânia

O executivo de Moscovo anunciou esta terça-feira que as forças pró-russas de Donbass, com o apoio das tropas russas, tomaram no último dia o controlo de nove localidades no leste da Ucrânia.

O porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia, Igor Konashénkov, afirmou no primeiro relatório militar da manhã que as unidades das forças armadas russas avançaram mais seis quilómetros e capturaram o acantonamento de Urozhayne, na região de Donetsk.

Por seu lado, um grupo de tropas dos separatistas pró-russos da autoproclamada República de Donetsk penetrou quatro quilómetros nas defesas de uma brigada aerotransportada das forças ucranianas e luta pela captura das localidades de Kamionka, Novoselovka Vtoraya e Verkhnetoretskoe.