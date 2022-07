Rússia critica o apoio ocidental às "ambições militaristas" de Kiev

A Rússia criticou esta quinta-feira perante a Turquia o apoio ocidental dado às "ambições militaristas" da Ucrânia, por considerar que isso dificulta a possibilidade de negociações entre Moscovo e Kiev.

A ocasião foi uma reunião bilateral, realizada antes do encontro entre os chefes da diplomacia dos países do G20, entre o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, e o seu homólogo turco, Mevlut Cavusoglu.

"Confirmou-se a posição de princípio da Rússia sobre a inadmissibilidade do apoio do Ocidente às ambições militaristas do regime de Kiev, que incentiva as autoridades ucranianas a rejeitar os acordos de paz anteriormente alcançados", indicou o Ministério dos Negócios Estrangeiros russo em comunicado.

Apesar de o diálogo político para alcançar um cessar-fogo estar atualmente suspenso, a Turquia tenta ser mediador entre a Rússia e a Ucrânia e está a intervir diplomaticamente para facilitar um acordo de exportação dos cereais ucranianos, bloqueados pelos russos.

Moscovo referiu que Lavrov e Cavusoglu abordaram a "interação da Rússia e da Turquia no Mar Negro", sem dar mais pormenores.

A Ucrânia denunciou o bloqueio dos portos ocupados pela Rússia, entre os quais Berdiansk e Mariupol. Moscovo afirmou que só levantará as restrições quando Kiev desminar o porto de Odessa.

Os ministros russo e turco sublinharam igualmente a importância de continuar a coordenar os esforços diplomáticos e militares para "garantir a segurança dos civis e dos operadores económicos na Ucrânia, incluindo os estrangeiros".

A Rússia lançou, em 24 de fevereiro, uma ofensiva militar na Ucrânia, condenada pela generalidade da comunidade internacional, que respondeu com o envio de armamento para a Ucrânia e o reforço de sanções económicas e políticas a Moscovo.