A Rússia não enviou uma delegação para a audiência desta segunda-feira no Tribunal Penal Internacional relativamente ao caso apresentado pela Ucrânia na sequência da invasão iniciada no dia 24 de fevereiro.



No início da audiência no tribunal das Nações Unidas, em Haia, os lugares para a Federação Russa permaneceram vazios e a juíza presidente, Joan Donoghue, disse que o tribunal "lamenta" a decisão do país de não comparecer.

