A Rússia avisou esta quarta-feira os EUA para se manterem longe do espaço aéreo russo, um dia depois de um drone MQ-9 ‘Reaper’ norte-americano ter caído no Mar Negro após uma interceção de caças russos em espaço aéreo internacional próximo da Crimeia.



Contactado por responsáveis norte-americanos com um alerta para o Kremlin de que deveria ter mais cuidado, a fim de que não se repetissem casos como este, o embaixador russo nos EUA, Anatoly Antonov, deixou um recado: “Deixem de fazer missões junto das fronteiras da Rússia”.









