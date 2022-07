As forças russas intensificaram nos últimos dias os ataques na região de Donetsk, no Donbass, em preparação para uma esperada ofensiva terrestre em larga escala. As cidades de Kramatorsk e Sloviansk voltaram esta quinta-feira a ser bombardeadas, provocando várias baixas civis.



Segundo o governador da região, Pavlo Kyrylenko, um míssil russo atingiu uma zona residencial no centro de Kramatorsk, destruindo várias viaturas e provocando danos avultados em seis casas, um hotel e um bloco de apartamentos.









