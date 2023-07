Rússia interceta dois mísseis ucranianos no sudeste do território

A Rússia anunciou esta sexta-feira ter abatido dois mísseis ucranianos a sudeste do seu território, com os estilhaços do primeiro a provocarem pelo menos 15 feridos ligeiros na sua queda numa cidade próxima da fronteira com a Ucrânia.

"O regime de Kiev efetuou um ataque terrorista contra infraestruturas residenciais na cidade de Taganrog utilizando um míssil de defesa antiaérea S-200 convertido em versão de ataque [ao solo]", declarou o Ministério da Defesa russo no Telegram.

"Os sistemas de defesa antiaérea russos detetaram o míssil ucraniano e intercetaram-no em voo", acrescentou o ministério, precisando que os fragmentos "caíram no território de Taganrog", cidade russa situada nas margens do mar de Azov.