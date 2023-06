Dois drones atingem a região russa de Kaluga

Dois drones caíram esta segunda-feira numa auto-estrada na região russa de Kaluga, que faz fronteira com a região de Moscovo, a norte, tendo o governador local afirmado que não houve detonação de explosivos."A área foi isolada", disse o governador da região, Vladislav Shapsha, na aplicação de mensagens Telegram.Segundo a Reuters, de acordo com as informações fornecidas por Vladislav Shapsha, os drones caíram a cerca de 280 km-300 km de Moscovo.Na semana passada, a Rússia afirmou que os drones ucranianos atingiram bairros ricos de Moscovo, o que foi desmentido por Kiev.