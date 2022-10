Dezenas de drones suicidas de fabrico iraniano atingiram esta segunda-feira Kiev, matando pelo menos quatro civis, incluindo uma mulher grávida, naquele que foi o segundo ataque indiscriminado das forças russas contra a capital ucraniana numa semana.









Os ataques ocorreram ao início da manhã, em plena hora de ponta, e causaram o pânico na cidade, com milhares de pessoas a procurarem refúgio nos abrigos subterrâneos enquanto soavam as sirenes de alerta e polícias e militares disparavam freneticamente para o ar para tentar abater os drones. Vários vídeos mostram claramente que se tratam de drones Shahed-136 de fabrico iraniano, facilmente identificáveis pela fuselagem em forma de asa delta.

Não é a primeira vez que a Rússia usa estes drones no conflito da Ucrânia, mas nunca tinha usado tantos num só ataque, o que parece confirmar as suspeitas ocidentais de que os seus stocks de rockets e mísseis podem estar a esgotar-se.

Drones suicidas

O Governo de Kiev alega que a Rússia comprou 2400 drones Shahed-136 ao Irão no início do verão, embora o regime de Teerão desminta estar a colaborar com Moscovo no conflito. Fonte diplomática da UE garantiu esta segunda-feira que Bruxelas está a investigar o apoio do Irão à Rússia e ameaçou impor novas sanções económicas ao regime de Teerão se tal se confirmar.





Kiev acusa Teerão



O conselheiro presidencial Mykhailo Podolyak acusou esta segunda-feira o Irão de ser responsável pela morte de civis ucranianos. “Um país que reprime o seu próprio povo deu armas aos monstros russos para levarem a cabo homicídios em massa no coração da Europa”, acusou.





Combates intensos



O Presidente Volodymyr Zelensky disse esta segunda-feira que as forças ucranianas e russas estão envolvidas em “intensos combates” junto às cidades de Bakhmut e Soledar, na região do Donbass, enquanto Moscovo diz ter repelido avanços ucranianos em Kherson.





Zaporíjia sem energia



A central nuclear de Zaporíjia, controlada pelos russos, voltou esta segunda-feira a ficar sem energia elétrica após um novo bombardeamento. A situação foi entretanto resolvida, mas um dos geradores de emergência a diesel chegou a entrar em funcionamento para garantir o arrefecimento do combustível nuclear.

Militares lusos vão treinar soldados ucranianos



O ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, confirmou que militares portugueses vão participar na missão europeia de treino de soldados ucranianos, esta segunda-feira aprovada pelos chefes da diplomacia dos 27. Além da formação militar de curta duração que vai decorrer na Alemanha e na Polónia com a participação de formadores portugueses, os militares ucranianos vão ainda receber formação específica em Portugal, incluindo na utilização de carros de combate.



Exercício com fogo real na Bielorrússia

A Bielorrússia, que anunciou na semana passada a criação de uma força militar conjunta com a Rússia, disse esta segunda-feira que militares dos dois países vão realizar exercícios com fogo real.





Mobilização completa em Moscovo



O presidente da Câmara de Moscovo anunciou esta segunda-feira o fim da operação de mobilização militar na cidade e o fecho dos postos de recrutamento após terem sido alcançados os objetivos.







Caça russo cai em cima de prédio



Um caça-bombardeiro Su-35 russo despenhou-se esta segunda-feira contra um bloco de apartamentos na cidade de Yeysk, no Sul da Rússia, causando pelo menos quatro mortos. Segundo as autoridades locais, o avião sofreu uma avaria durante um voo de treino. Os dois pilotos conseguiram ejetar-se.