Rússia pede apoio de agência atómica da ONU para segurança da central de Zaporijia

A Rússia pediu esta sexta-feira à Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA) que tome medidas para evitar supostos ataques das forças ucranianas contra a central nuclear de Zaporijia, após Kiev ter denunciado alegados planos russos de sabotagem da infraestrutura.

Durante uma reunião com o diretor da AIEA, Rafael Grossi, no enclave russo báltico de Kaliningrado, os dirigentes da Rosatom (a empresas estatal russa de energia atómica) pediram medidas concretas por parte da agência das Nações Unidas para garantir a segurança da central nuclear de Zaporijia, a maior do género na Europa.

Na reunião, as duas partes começaram por analisar os princípios que Grossi disse serem fundamentais para garantir essa segurança: não lançar ataques militares contra a central; que esta não seja utilizada para armazenar armas com capacidade ofensiva; que o fornecimento de energia da central não seja colocado em risco; que as suas estruturas essenciais sejam protegidas.