Rússia recusa pedido de acesso da ONU a zonas afetadas pelas inundações após explosão da barragem de Kakhovka

As Nações Unidas afirmaram, este domingo, que a Rússia "recusou até agora o pedido de acesso às zonas sob o controlo militar temporário" russo, após a destruição da barragem de Kakhovka, a 6 de junho, que provocou inundações e cortou o abastecimento aos civis."A ONU continuará a empenhar-se em obter o acesso necessário. Instamos as autoridades russas a atuar em conformidade com as suas obrigações ao abrigo do direito humanitário internacional", declarou Denise Brown, coordenadora humanitária da ONU para a Ucrânia, em comunicado, citada pela Reuters. "A ajuda não pode ser negada às pessoas que dela necessitam".