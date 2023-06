Rússia reivindica ter evitado ataque contra refinaria na fronteira

As forças russas repeliram este sábado um ataque ucraniano com 'drones' (aeronaves não tripuladas) contra uma refinaria de petróleo na região de Bryansk, próximo da fronteira com a Ucrânia e a Bielorrússia, disse o governador local.

"Os sistemas de defesa aérea russos no distrito de Novozybkov repeliram durante a noite um ataque das forças ucranianas à refinaria de petróleo de Druzhba", disse Alexander Bogomaz na rede social Telegram.

"Graças ao profissionalismo dos nossos militares (...), três 'drones' foram destruídos", acrescentou o governador de Bryansk, citado pela agência francesa AFP.