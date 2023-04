Rússia retira credenciais a cônsul honorário português

com uma cidadã russa nascida na Ucrânia,

O Ministério de João Gomes Cravinho confirmou a retirada das credenciais ao cônsul, mas foi vago na explicação, tendo referido apenas como motivo atividades que não estão em conformidade com a convenção de Viena.

A Rússia retirou credenciais, alegadamente por retaliação, do cônsul honorário português, Acácio Durães, em Nizhni Novgorod, um importante zona industrial a sul de Moscovo, avançou a SIC Notícias.Acácio Durães foi contactado pela SIC e afirmou que não lhe foram dadas quaisquer explicações.De acordo com a mesma fonte, esta decisão pode ser entendida como uma retaliação à retirada de credenciais ao cônsul russo em Faro, que o Ministério português dos Negócios Estrangeiros justificou com a concessão dos vistos gold.Bruno Valverde Couto, casadoficou sem autorização do Governo português para exercer funções como cônsul honorário da Russia em janeiro.