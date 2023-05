Rússia revela ter impedido entrada de dois jatos da NATO no espaço aéreo do país

O Ministério de defesa russo anunciou, esta segunda-feira, ter mobilizado um caça para impedir que dois aviões de patrulha da NATO, um francês e outro alemão, entrassem no espaço aéreo do país, avança a Reuters."Dois alvos aéreos foram detetados a aproximarem-se da fronteira do Estado da Rússia", foi revelado em comunicado.Os dois jatos sobrevoavam o mar Báltico em direção à Rússia, de acordo com o ministério. Segundo a Rússia, os voos estavam a ser levados a cabo por um avião de patrulha alemão P-3C e um jato francês de patrulha marítima Atlantic-2.

"Com o objetivo de identificar os alvos e evitar que a fronteira russa fosse violada, foi ativado um caça Su-27 da Força Aérea da Frota do Báltico", concluiu o ministério russo.