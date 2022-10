Rússia sofre golpe com explosão em ponte que liga à Crimeia

Ponte da Crimeia destruída

Escalada das sanções contra a Rússia

Uma forte explosão destruiu este sábado uma parte da ponte que liga a Rússia à Crimeia, região anexada pelo regime de Moscovo à Ucrânia, em 2014. Segundo as autoridades russas, pelo menos três pessoas morreram após um ‘camião-bomba’ ter explodido, causando um incêndio e o consequente colapso de uma secção da Ponte de Kerch (18 km), infraestrutura importante para o abastecimento das tropas russas estacionadas na península.O ataque não foi oficialmente reivindicado por nenhum dos países, no entanto, a Rússia abriu uma investigação criminal para apurar as causas do incidente. Ainda assim, horas após o sucedido, o secretário do Conselho de Segurança e Defesa da Ucrânia, Oleksiy Danilov, partilhou um vídeo que mostra, de um lado, o momento da explosão, e, do outro, a famosa atuação de Marilyn Monroe a desejar os parabéns ao ex-Presidente dos EUA John Kennedy. Isto, um dia após Vladimir Putin ter celebrado 70 anos.Este sábado, ao fim do dia, o Ministério dos Negócios Estrangeiros divulgou um vídeo com carros a circular, sugerindo que a maior ponte da Europa - a segunda é a portuguesa Vasco da Gama, com 12,3 km - reabriu parcialmente.Quase oito meses após o início da guerra, a Rússia tem agora mais de 12 mil sanções impostas, cerca de três vezes mais que o segundo país mais alto, o Irão. Ainda esta semana, a UE aprovou o oitavo pacote de sanções, na sequência da anexação ilegal das regiões de Donetsk, Lugansk, Zaporíjia e Kherson.