Serviços secretos dos EUA sabiam que Prigozhin estava a planear um revolução contra a liderança militar russa

Os serviços secretos dos Estados Unidos da América (EUA) tinham conhecimento de que o líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estaria a planear uma rebelião contra a liderança militar russa. A informação foi avançada pelo The Washington Post.De acordo com o jornal norte-americano, as agências sabiam que a milícia paramilitar daria início a uma revolução e estiveram em alerta máximo durante as últimas duas semanas. A natureza destes planos não era clara até então.Um dos funcionários que falou em anonimato com o mesmo jornal referiu que a tensão na Rússia se tornou mais palpável quando, a 10 de junho, o ministro da Defesa, Sergei Shoigu, deu ordem para que os combatentes da Wagner assinassem contratos com o governo russo. Prigozhin deixou a Rússia em alerta vermelho, esta sexta-feira, quando anunciou um golpe para derrubar a liderança militar de Moscovo. Garantiu que nenhum dos combatentes se iria render e que continuaram a lutar para alcançar a justiça. As tropas chegaram a estar a 200 quilómetros da capital russa, mas acabaram por recuar para evitar "um banho de sangue"