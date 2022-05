Site criado por hackers permite efetuar chamadas entre oficiais russos e distraí-los das suas funções na guerra

Um grupo de hackers, conhecido como Ofuscated Dreams of Scheherazade, criou um site, lançado na passada quarta-feira, que permite realizar chamadas entre oficiais russos como forma de distraí-los das suas funções na guerra da Ucrânia.



O WasteRussianTime.today coloca em chamada dois oficiais russos aleatórios, entre figuras do governo, militares e da inteligência russos.



O grupo afirma que o banco de dados da plataforma contém mais de 5 mil números de telefone de oficiais russos, incluindo alguns ligados à agência de inteligência FSB (Federal Security Service) do país.







"Esperamos confusão, que eles fiquem irritados", disse um dos criadores do site à Wired.



A identidade de quem efetua estas chamadas no site nunca é revelada e os dados pessoais não são partilhados, de acordo com os piratas informáticos.



A invasão da Ucrânia motivou a ajuda de hackers de todo o mundo contra a Rússia, com grupos como o Anonymous a realizar ataques informáticos contra sites afiliados ao Kremlin.