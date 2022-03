Ucraniana morta a tiro pelas tropas russas dentro de carro onde seguia com o marido e os dois filhos

As tropas russas mataram a tiro uma mulher ucraniana enquanto esta conduzia o carro, com o marido ao lado e os dois filhos no banco de trás, para longe de Kiev.Svitlana Zhulin, de 46 anos, o marido, Andriy Vilson, e os dois filhos de oito e 10 anos dirigiam-se para Lviv por uma estrada muito usada em tempos de paz para chegar à "capital ocidental" ucraniana, de acordo com o The Kyiv Independent. De repente, ouviu-se uma forte explosão, e Svitlana caiu em cima do marido. Tinha sido atingida na cabeça por uma bala de um franco-atirador russo."Eu peguei no Artem primeiro e eles [atiradores russos] atingiram-me na perna direita. Escondi o Artem atrás do capô do carro para não lhe conseguirem acertar", acrescenta.