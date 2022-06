Suspeita de comércio ilegal de combustíveis faz desaparecer petroleiros russos dos radares ao largo dos Açores

Pelo menos três petroleiros russos desapareceram dos radares junto ao arquipélago dos Açores, em água portuguesas, nos últimos 10 dias. Os navios, com bandeira de Moscovo, são suspeitos de desligar os sistemas, obrigatórios pelas normas internacionais de navegação, usados para localizar o tráfego marítimo mundial.



De acordo com a agência de notícias Bloomberg há suspeitas de que estejam a transferir a carga para outros navios não russos e o 'apagão' impede que tais operações sejam desconhecidas. A tática pode servir para que alguns compradores façam negócios de forma a contornar as sanções internacionais impostas à Rússia.







Desde que começaram a ser impostas sanções ocidentais à Rússia são cada vez mais os petroleiros que têm 'desaparecido' no Atlântico. No final de maio, por exemplo, o navio Zhen I transferiu a sua carga para o supernavio Lauren II a 300 milhas náuticas da ilha da Madeira.



