Terceira ronda de negociações com cessar-fogo em cima da mesa: 12º dia de guerra na Ucrânia

do presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy disse que a postura da Rússia relativamente aos mesmos é "completamente imoral", isto depois de terem dito que só permitiriam a saída dos civis caso fosse feita para a Bielorrússia ou para a própria Rússia.De forma a tentar tomar a cidade de Kiev, a Rússia recrutou combatentes sírios com experiência em combates urbanos, avançam as autoridades norte-americanas, consultadas pelo The Wall Street Journal.A terceira ronda de negociações entre Rússia e Ucrânia está prevista para esta segunda-feira, depois da primeira, realizada a 28 de fevereiro, e da segunda, no dia 3 de março, não terem conseguido que fosse encontrado um consenso.