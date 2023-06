Três mortos e dez feridos em ataque a barco que transportava civis retirados das zonas inundadas no sul da Ucrânia

Três pessoas morreram este domingo e 10 ficaram feridas num ataque das forças russas a um barco, que transportava residentes retirados do território inundado pela barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, para a cidade de Kherson."Três civis morreram e dez outras pessoas ficaram feridas, incluindo dois agentes da autoridade", declarou o governador da região de Kherson, Oleksandr Prokudin, segundo cita a Reuters.O governador disse, numa publicação no Telegram, que um homem de 74 anos usou o próprio corpo para proteger uma mulher do ataque, tendo morrido após ser atingido nas costasO ataque foi relatado pela primeira vez, pelo chefe de gabinete do Presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak que, através do Telegram disse que "O exército russo atacou um barco com civis evacuados da margem esquerda da região de Kherson".A Rússia nega ter os civis como alvo.