Ucrânia diz ter intercetado telefonema que prova que a Rússia destruiu a barragem de Kakhovka

Os serviços de segurança interna da Ucrânia afirmaram esta sexta-feira ter intercetado um telefonema que prova que "um grupo de sabotagem" russo fez explodir a barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia.De acordo com a Reuters, o Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) publicou no Telegram um áudio de um minuto e meio de uma alegada conversa, em que dois homens pareciam estar a discutir em russo as consequências do desastre."Eles (os ucranianos) não a atacaram. Foi o nosso grupo de sabotagem. Eles queriam assustar as pessoas com aquela barragem", disse um dos homens na gravação, descrito pela SBU como um soldado russo."Não correu como planeado, é mais do que o que tinham pensado", acrescenta.A Reuters não conseguiu verificar a gravação de forma independente e a Rússia não comentou o conteúdo. Recorde-se que a Rússia e a Ucrânia acusam-se mutuamente do ataque à barragem.