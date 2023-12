“O adiamento da ajuda dos EUA a Kiev aumenta o risco de a Ucrânia perder a guerra”, alertou esta terça-feira o chefe do gabinete do Presidente ucraniano. As declarações de Andriy Yermak surgiram horas antes de Volodymyr Zelensky se dirigir ao Senado dos EUA, através de videoconferência, para pedir o desbloqueamento dos fundos para a guerra.









