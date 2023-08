Ucrânia pode tornar-se independente da Rússia com descoberta de reservas de gás

A empresa energética ucraniana Naftogaz anunciou esta terça-feira a descoberta, numa zona não especificada, de novas reservas de gás natural que poderão atingir os mil milhões de metros cúbicos e permitir ao país tornar-se independente dos fornecimentos da Rússia.

"A descoberta das novas jazidas poderá permitir ao país avançar para a independência energética total face à Rússia", esclarece a empresa ucraniana Naftogaz em comunicado.

A informação geológica obtida indica que "as reservas deste novo campo podem atingir os mil milhões de metros cúbicos de gás", lê-se no comunicado emitido pela empresa, em que esta se refere às conclusões retiradas do processo de prospeção, para o qual foram realizadas perfurações a mais de 4.000 metros de profundidade.

E prossegue: "ao aumentar as reservas, estamos a criar uma perspetiva de crescimento sustentável para a produção de gás", declarou Oleg Tomachev, diretor-geral da UkrGazVydobuvannya, a filial da Naftogaz que realizou a operação de prospeção.

No comunicado, recorda-se que a Naftogaz pôs recentemente a funcionar dois poços de gás natural os quais permitem extrair mais de 430 mil metros cúbicos de gás natural por dia.

A Ucrânia procura, desde 2014, deixar de importar gás da Rússia, diretamente ou através de intermediários.

O fornecimento de gás tem sido uma das formas mais eficazes de influência da Rússia sobre a Ucrânia desde que o país declarou independência em 1991.