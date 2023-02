Ucrânia substitui lâmpadas convencionais por LED com apoio da União Europeia

A Ucrânia começou a substituir milhões de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED de baixo consumo, um apoio da União Europeia (UE) para ajudar o país a fazer face à escassez de energia causada pelos bombardeamentos russos.

Há vários meses que as forças de Moscovo têm em curso uma campanha de ataques sistemáticos às infraestruturas energéticas da Ucrânia, para privar as pessoas de eletricidade e aquecimento em pleno inverno.

Os ataques têm provocado cortes maciços de energia em toda a Ucrânia e a UE anunciou em dezembro que tinha libertado 30 milhões de euros para financiar a compra de 30 milhões de lâmpadas LED para ajudar os ucranianos a reduzir o consumo energético.

"O programa de substituição de lâmpadas antigas por lâmpadas LED economizadoras de eletricidade começou esta semana", disse na rede social "Twitter" o primeiro-ministro ucraniano, Denys Chmygal.

Na grande sala dos correios centrais de Kiev, iluminada por quatro lustres imponentes, os residentes da capital juntaram-se esta sexta-feira no balcão 18, onde se fazem as trocas.

"Começámos o processo de troca na segunda-feira. Muita gente vem todos os dias", disse Natalia, atrás do balcão, com a farda dos correios, citada pela AFP.

Mais de 750.000 lâmpadas foram substituídas em três dias e seis milhões de LED serão enviados para as regiões ucranianas na próxima semana para serem instaladas, disse o primeiro-ministro.

O responsável agradeceu também à presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, que se encontra em Kiev para uma cimeira Ucrânia-União Europeia, na qual também participa o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel.

Ursula von der Leyen e Denys Chmygal visitaram juntos os correios centrais de Kiev na quinta-feira, para ver a troca, de acordo com um vídeo divulgado pelo serviço de imprensa do governo ucraniano.

"Estamos a trabalhar incansavelmente em conjunto para restaurar a infraestrutura energética vital", disse Ursula von der Leyen na quinta-feira. "As lâmpadas LED estão disponíveis para todos os ucranianos nos correios", acrescentou.

A presidente da Comissão Europeia também anunciou que a UE pode fornecer 35 milhões de LED, mais cinco milhões do que inicialmente prometido.

Em dezembro a responsável já tinha salientado que as lâmpadas LED consumiam 88% menos eletricidade do que as lâmpadas da antiga geração.