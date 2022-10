Milhares de pessoas começaram a deixar Kherson, no Sudoeste da Ucrânia, depois de as autoridades locais instaladas por Moscovo alertarem para riscos de segurança devido à ofensiva ucraniana. A pressão dessa ofensiva levou esta quarta-feira o Presidente russo, Vladimir Putin, a decretar a lei marcial na região de Kherson, em Lugansk, Donetsk e Zaporíjia, ocupadas e declaradas no mês passado parte integrante da Rússia.









Ver comentários