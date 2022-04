Ucraniana encontra corpo do filho de quatro anos que estava desaparecido há 26 dias

Zdanovych, de quatro anos,

O menino e a avó foram forçados a sair da pequena vila onde moravam porque já não tinham elétricidade ou comida e as condições eram cada vez menos suportáveis.

Anna ainda teve esperança de que o filho pudesse ter sido resgatado por outros ucranianos em fuga. A jovem mãe contou ao Daily Mail que o contacto com a família foi perdido assim que iniciaram a fuga, no entanto, foi mantendo a esperança depois de saber que várias pessoas poderiam ter visto o filho com outros refugiados que seguiam para a Roménia.



O corpo da criança de quatro anos já foi encontrado. "Hoje encontramos o corpo de Sashenka", revelou a mulher de 25 anos no Facebook, agradecendo "a todos os que acreditaram e ajudaram nas buscas. Graças a vocês, o meu menino veio ao meu encontro.

Sashenka, o nosso anjinho, já está no céu! Hoje a sua alma encontrou paz

", comentou.

Anna Yakhno, uma jovem ucraniana de 25 anos, encontrou o corpo do filho, desaparecido há 26 dias depois de um naufrágio na Ucrânia. Sashae a avó Zoya, 60 anos, decidiram fugir da invasão russa mas foram impedidos de usar as estradas devido aos sucessivos bombardeamentos inimigos.A embarcação onde fugiam acabou por virar ao longo do rio Dnieper, perto de Kiev, na Ucrânia. Todos os tripulantes tinham coletes salva-vidas, mas um ataque russo a tiro acabou por retirar a vida a várias pessoas da embarcação. O acidente matou de imediato a avó, sendo que o corpo só foi recuperado a 11 de março. A criança esteve desaparecida durante 26 dias.