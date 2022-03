A história do menino de 11 anos que reencontrou a mãe após viajar 965 km sozinho da Ucrânia à Eslováquia

A guerra na Ucrânia faz 73 mil crianças refugiadas por dia. Hassan Pisecká, de 11 anos, é uma delas e conseguiu reencontrar a família, após viajar 965 quilómetros sozinho com um número de telefone escrito numa mão.



O trajeto feito de comboio por Hassan Pisecká, do sudeste da Ucrânia até a Eslováquia, não foi nada fácil. Além do número apontado, o menino só tinha em sua posse um saco plástico e o passaporte, como revelou o Daily Mail.









Leia também Jovem surpreende idosa com três crianças com dinheiro e esperança Perto da minha cidade há uma central nuclear que está a ser alvo de ataques russos. Não podia deixar a minha mãe", explicou Júlia Pisecká, que permaneceu em Zaporizhzhia, Ucrânia, para cuidar da mãe, idosa e com problemas físicos.

Segundo o portal, Hassan foi bem recebido ao chegar na fronteira do país, onde foi ajudado pelas autoridades a entrar em contacto com os familiares, que fugiram da guerra na Síria há alguns anos.O reencontro com a mãe, a avó, os irmãos e o cão aconteceu, esta semana, na Eslováquia. "Estou grata por terem salvado a vida do meu filho.Júlia disse que a viagem de Hassan "foi muito difícil" e garantiu que toda a família vai precisar de "recomeçar do zero". "Perdemos tudo o que tínhamos, mas estamos saudáveis", garantiu.

"Quero agradecer à alfândega eslovaca e aos voluntários que cuidaram do meu filho e o ajudaram a cruzar a fronteira", finalizou Júlia Pisecká, viúva e mãe de quatro filhos - Hassan é o mais novo.