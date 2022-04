"Ucranianos tentam voltar a viver e esquecer a guerra": Enviado especial da CMTV sobre ambiente vivido em Kiev

O dia desta quinta-feira em Kiev foi bastante mais tranquilo, revelou Alfredo Leite, o enviado especial dana Ucrânia.Alguns estabelecimentos voltaram a "reabrir de forma tímida", como acontece com cafés e esplanadas, onde civis vão começando a pedir uma mesa ou uma cadeira. Um ambiente bastante diferente do vivido anteriormente.Apesar de se terem ouvido sirenes, estas foram breves e já não provocam sentimentos de medo à população. Pelo contrário, os ucranianos "já não se preocupam com isso", conta o jornalista.A quantidade de militares que se vê pelas ruas de Kiev começa a reduzir, dando a sensação de que há um "menor controlo de entradas e saídas" na região."A cidade tem menos militares", em comparação com a semana passada, acrescenta.As pessoas, que estiveram mais tempo em casa, sentem agora a necessidade de "sair e falar com pessoas". Muitos ucranianos estão envolvidos em ações de voluntariado fazendo com que não tenham tempo para interagir "em cafés ou em bares que começam a abrir", sublinha Alfredo Leite.