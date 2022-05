União Europeia chega a acordo: Corte de 90% das importações de petróleo russo

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, discursou esta tarde em bruxelas, sobre as sanções europeias à Rússia e o acordo para embargo parcial do petróleo russo."Acordámos trabalhar num mecanismo para ajudar a Ucrânia com um novo, excecional pacote de assistência macro-financeira de 9 mil milhões de euros", inicia a presidente da Comissão Europeia.Sobre os cereais que estão retidos na Ucrânia, Ursula von der Leyen, afirma que são "20 milhões de toneladas de trigo" que ainda se encontram retidos. "Estamos a trabalhar em caminhos solidários para que possam passar por vias terrestres", acrescenta, sobre a melhor maneira de trazer os cereais para a União Europeia.Em atualização