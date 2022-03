Volodymyr Zelensky discursa perante o Congresso espanhol a 5 de abril

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, vai discursar, por videoconferência, no Congresso de Espanha a 5 de abril, revelou a presidente da câmara baixa do parlamento, Meritxell Batet.

O ato, onde os senadores espanhóis também poderão participar, terá, além da intervenção de Zelensky, discursos da própria presidente do Congresso dos Deputados, Meritxell Batet, e do chefe do governo, Pedro Sánchez.

Meritxell Batet revelou à imprensa, após uma reunião da mesa do Congresso, que a sessão terá a duração de 30 minutos, por motivos de segurança e dificuldades de ligação por Internet.