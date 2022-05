Zelensky acusa Rússia de "genocídio" no Donbass

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou na noite de quinta-feira a Rússia de estar a cometer um "genocídio" no Donbass.

"A atual ofensiva dos ocupantes no Donbass pode tornar a região desabitada", disse Zelensky no seu discurso diário transmitido na televisão, acusando as forças russas de tentar "incendiar" várias cidades da região.

A Rússia pratica "deportação" e "assassínio em massa de civis" no Donbass, prosseguiu o chefe de Estado, salientando que "tudo isso (...) é uma óbvia política de genocídio levada a cabo pela Rússia".