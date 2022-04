Zelensky diz que a Ucrânia "ainda está pronta" para negociações com a Rússia

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse este sábado que o seu país está "sempre pronto" para manter negociações com a Rússia, que ficaram em suspenso após a descoberta de atrocidades em cidades já libertadas.

"Estamos prontos para lutar e, ao mesmo tempo, para procurar meios diplomáticos para parar esta guerra. Neste momento, estamos a considerar um diálogo paralelo", assegurou o Presidente ucraniano, numa conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia austríaca, Karl Nehammer, de visita a Kiev e a Bucha, que se tornou um símbolo das atrocidades da invasão russa.

A última ronda de conversações diretas russo-ucranianas realizou-se em 29 de março, em Istambul, quando a Ucrânia apresentou as suas principais propostas para um acordo com Moscovo, incluindo a "neutralidade" do país em troca de um acordo internacional para garantir a sua segurança.