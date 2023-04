Zelensky diz que teve uma "longa e significativa conversa" por telefone com o presidente chinês Xi Jinping

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, revelou esta quarta-feira na rede social Twitter que teve uma "longa e significativa conversa" com o presidente chinês, Xi Jinping, por telefone.



"Creio que esta chamada, bem como a nomeação do embaixador da Ucrânia na China, darão um forte impulso ao desenvolvimento das nossas relações bilaterais", escreveu Volodymyr Zelensky.





O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, Hua Chunying, disse mais tarde que "relativamente à crise na Ucrânia, a China está sempre do lado da paz. A sua principal posição é a de facilitar as conversações para a paz".