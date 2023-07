A Câmara de Lisboa lançou o pânico entre os empresários ao proibir os condicionamentos na via pública entre os dias 25 de julho e 10 de agosto, em virtude da realização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).



Existem centenas de obras públicas e privadas a decorrer na capital onde as máquinas de construção civil ocupam grande parte da via pública, e que a serem suspensas causariam milhares de euros diários de prejuízos.









