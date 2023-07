JMJ 2023: Televisões prontas para o evento da década

Portugal recebe, na próxima semana, a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) e avai cobrir o acontecimento do primeiro ao último momento, acompanhando, ao pormenor, a segunda visita do Papa Francisco ao nosso país (a primeira foi em 2017, nas celebrações do centenário das Aparições da Virgem Maria, na Cova da Iria). No canal do, o espectador poderá assistir, em primeira fila, a todas as cerimónias públicas, encontros sociais, religiosos e políticos agendados, bem como às celebrações religiosas e ao convívio entre jovens católicos de todo o Mundo. Estima-se que a iniciativa, criada em 1985 por João Paulo II, atraia ao País cerca de 1 milhões de visitantes, sobretudo jovens.Rostos bem conhecidos do público, como Pedro Mourinho, José Carlos Castro, Daniela Polónia, Ângela Gonçalves Marques, Sara Carrilho, Janete Frazão e Magali Pinto serão os principais pivôs desta operação que, além dos estúdios da, terá ainda extensões em estúdios remotos instalados no Parque Tejo, no Parque Eduardo VII, no Passeio Marítimo de Algés e no próprio Santuário de Fátima, onde se prevê que o Papa Francisco se desloque durante esta visita. E para que nada falhe nesta megaoperação, o jornalista Secundino Cunha – especialista do CM em assuntos religiosos – viajará com o líder da Igreja Católica, no avião papal, de Roma para Lisboa, e, tanto na capital portuguesa como em Fátima, câmaras móveis acompanharão Francisco em permanência, na mota CM. A jornalista Sofia Piçarra dará rosto à ação. Esta é a maior operação jornalística nos 10 anos de história dae mobilizará mais de duas dezenas de jornalistas, entre os quais Rui Pedro Vieira, Nuno Sousa Moreira, Rita Batista, Isabel Jordão e José Luís Oliveira, que estarão no terreno, a acompanhar aquele que tem tudo para ser um grande momento de televisão. Já nos estúdios, o canal docontará com a colaboração de Nuno André, professor e investigador em História e Teologia, que acompanhará a JMJ e ajudará a contextualizar os acontecimentos.A SIC preparou-se para acompanhar a JMJ com várias alterações na grelha. No dia 2 de agosto, quando está prevista achegada do Papa Francisco a Lisboa, não haverá ‘Casa Feliz’, e no sábado, 5, não haverá ‘Alô Marco Paulo’. Já na quinta e sexta-feira não serão exibidas as habituais novelas da tarde do canal de Paço de Arcos. Com Fátima Lopes e Conceição Lino como rostos em destaque nas emissões especiais da JMJ, a 5 e 6, a SIC transmitirá os principais serviços noticiosos a partir dos palcos do evento no Parque Tejo e no Parque Eduardo VII, na capital. A SIC emitirá também a série de ficção da OPTO ‘Lúcia, A Guardiã do Segredo’.Já a TVI preparou seis emissões especiais para esta semana, que terão condução de dois rostos populares do canal: Manuel Luís Goucha e Júlio Magalhães. No dia da chegada do Papa a Lisboa (2), a emissão acompanhará o Santo Padre entre as 8h00 e o meio-dia; e no dia seguinte transmitirá, a partir do Parque Eduardo VII, a Cerimónia de Acolhimento (das 16h00 e às 20h00). A 4 de agosto mostrará a Via Sacra, também a partir do Parque Eduardo VII (16h00 às 20h00) e no penúltimo dia da JMJ acompanhará a deslocação do Papa Francisco a Fátima (de manhã). À tarde mostrará, das 19h00 às 20h00, a partir do Parque Tejo, a Vigília, e no último dia do evento transmitirá a Missa do Papa Francisco (entre as 8h00 e as 13h00). Nos noticiários, os espectadores poderão ver as notícias na voz e rostos de José Alberto Carvalho, Sara Pinto, Raquel Matos Cruz, José Carlos Araújo e João Fernando Ramos.Finalmente, na estação pública, a visita do Santo Padre envolverá praticamente todos os profissionais da direção de Informação em Lisboa, mas também do Porto, Coimbra e correspondentes no estrangeiro, comentadores e especialistas. A operação contará ainda com a envolvência de todos os jornalistas e principais pivôs, nomeadamente José Rodrigues dos Santos, Ana Lourenço, João Adelino Faria, Hélder Silva, Carlos Daniel, Alberta Marques Fernandes, Cristina Esteves, Maria Nobre, Carolina Freitas, António Esteves, Alexandre Brito, entre outros. Já Fátima Campos Ferreira irá acompanhar o Papa Francisco no voo papal.